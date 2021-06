'Bolsonaro é um dos maiores criminosos do Brasil', diz Kataguiri após assinar superpedido de impeachment

"Como seria a minha pequenez se eu me negasse a fazer parte e a continuar com o ideal de derrubar um dos presidentes da República mais criminosos da história do país?", justificou o deputado por assinar pedido de impeachment com a esquerda edit

247 - Um dos principais articuladores do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o deputado federal Kim Kataguiri (DEM), fundador do MBL, afirmou que 'Bolsonaro é um dos maiores criminosos do Brasil', nesta quarta-feira, 30, durante coletiva de imprensa sobre o superpedido de impeachment entregue ao Congresso. O pedido afirma que Bolsonaro cometeu pelo menos 21 crimes descritos na Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment).

O superpedido foi assinado por legendas como PT, Psol, PSB, PDT e PCdoB. Também assinaram entidades como a Central dos Movimentos Populares (CMP), a Frente Brasil Popular, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e a Coalizão Negra por Direitos, além de outros movimentos e políticos como os deputados federais Alexandre Frota (PSDB-SP), Joice Hasselmann (PSL-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP).

“Eleitoralmente, estaremos muito em breve em campos distintos”, disse Kataguiri.

“Mas como seria a minha pequenez se eu me negasse a fazer parte e a continuar com o ideal de derrubar um dos presidentes da República mais criminosos da história do país, em razão de picuinha ideológica?”, completou.

