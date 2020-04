Bolsonaro ganha quadro religioso de manifestantes: “ei ei ei, Jesus é nosso rei”

247 - Além de mais uma vez ter participado de uma aglomeração, descumprindo regras de autoridades da área da saúde em defesa do isolamento social, Jair Bolsonaro fez também parte de uma cena típica de governos fundamentalistas religiosos na tarde deste sábado 18, ao levantar para o alto um quadro de Jesus Cristo.

A moldura, que trazia a frase “Jesus eu confio em Vós”, foi um presente do grupo “Brasil Vivo”, que protestava contra o aborto em frente ao Palácio do Planalto. Uma das pessoas levantava o cartaz “vida sim, aborto não”, ao mesmo tempo em que se aglomerava com outras pessoas - regra condenada em meio à disseminação do coronavírus.

O presente foi entregue a Jair Bolsonaro aos gritos de “ei ei ei, Jesus é nosso rei. Inha, inha, inha, Maria é a rainha”. O presidente condenou a quarentena e conclamou as pessoas a se manifestarem para que os governadores recuem no isolamento social e voltem à normalidade. Assista:

