Bolsonaro ataca e ironiza cúpula da CPI da Covid e é aplaudido no Conselho Federal de Medicina (vídeo)

247 - Em evento realizado nesta quarta-feira (27) na sede do Conselho Federal de Medicina, em Brasília, Jair Bolsonaro ironizou o trabalho da CPI da Covid e fez uma fala homofóbica contra o senador e ex-vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ao chamar o parlamentar de Randolfe ‘fala fino’ Rodrigues.

A fala de Bolsonaro acontece após a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pedir o arquivamento de sete das dez apurações preliminares sobre Bolsonaro, ministros e ex-ministros abertas a partir das conclusões da CPI da Covid.

“Eu podia ter acabado com a CPI da Pandemia rapidamente, Marcos Rogério (senador do PL). Uma emenda do honestíssimo Omaz Aziz [ex-presidente da CPI] e do Renildo Calheiros, irmão do honestíssimo Renan Calheiros, cujo relator era o especialista em medicina intergalática Randolfe ‘fala fino’ Rodrigues. Uma emenda deles permitindo que prefeitos e governadores comprassem vacinas em qualquer lugar do mundo”, disse.

Aos risos, plateia formada por lideranças médicas aplaudiu a fala irônica e homofóbica de Bolsonaro.

Nesta terça-feira (26), sete senadores acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a abertura de uma investigação sobre a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, por suposta prevaricação. Os signatários da ação são: Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues, Humberto Costa, Tasso Jereissati, Fabiano Contarato e Otto Alencar.

Assista:

Bolsonaro ironiza cúpula da CPI da Covid e é aplaudido no Conselho Federal de Medicina.



Presidente se referiu a Omar Aziz e Renan Calheiros como “honestíssimos” e chamou Randolfe Rodrigues de “fala fino”.



Ele também defendeu o uso de medicamentos sem eficácia contra a doença. pic.twitter.com/gZaBNs0dx5 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 27, 2022

