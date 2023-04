Bolsonaro passou por dia de treinamento com advogados para depor à PF sobre escândalo das joias sauditas

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) passou a terça-feira (4) na sede do partido, em Brasília, em uma espécie de treinamento feito por um grupo de cinco advogados para se preparar para o depoimento que deverá prestar à Polícia Federal, marcado para esta quarta-feira (5), no âmbito do inquérito que apura as tentativas do ex-mandatário de se apoderar das joias sauditas, avaliadas em cerca de R$ 18 milhões, que foram introduzidas ilegalmente no Brasil por membros de uma comitiva oficial.

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, “o treinamento de Bolsonaro durou a manhã e a tarde com um grupo de cinco advogados, capitaneado por Paulo Amador. O ex-presidente não saiu do escritório, localizado no centro da capital federal, nem para almoçar. O ex-secretário de Comunicação do Planalto e atual assessor de imprensa do ex- presidente, Fabio Wajngarten, também esteve no PL ao longo do dia”.

Ainda conforme a reportagem, a entrada do advogado Paulo Amador na defesa de Bolsonaro era “desconhecida até mesmo da equipe jurídica do PL, que já toca dezenas de outros casos relacionados ao ex-presidente da República”.

