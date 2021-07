Bolsonaro pode aproveitar problema de saúde para pedir licença do cargo, diz Florestan Fernandes

Com isso, Mourão assumiria e a pressão sobre o governo gerada pela CPI e as manifestações populares diminuiria, diz o jornalista edit

247 - Jair Bolsonaro pode aproveitar o agravamento do seu quadro de saúde para pedir licença do cargo, afirma o jornalista Florestan Fernandes Júnior, da TV 247. Com isso, Mourão assumiria e a pressão sobre o governo gerada pela CPI da Covid e pelas manifestações populares diminuiria.

Florestan questiona, com referência à suposta facada em Bolsonaro, em 2018: "Seria um déjà vu de 2018? Com o mesmo roteiro de transferência de um hospital militar, para o Einstein. Não me surpreenderia".

Dizem, à boca miúda, que o PR vai aproveitar o problema de saúde para pedir licença do cargo. Mourão assumiria e haveria tempo para esfriar a CPI e as ruas. Seria um déjà vu de 2018? Com o mesmo roteiro de transferência de um hospital militar, para o Eistein. Não me surpreenderia July 14, 2021

