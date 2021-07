Bolsonaro recria Ministério do Trabalho e nomeia Onyx Lorenzoni

Medida Provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência foi publicada no Diário Oficial da União, que traz ainda as nomeações de Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil e Luiz Ramos na Secretaria-Geral da Presidência edit

Revista Fórum - Em Medida Provisória publicada na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial da União (DOU), Jair Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho e Previdência e nomeia Onyx Lorenzoni (DEM-RS) para comandar a pasta.

Além de dar as diretrizes normatizadas, a MP 1.058, datada desta terça-feira (27), resgata servidores que já atuavam no antigo Ministério do Trabalho – que havia sido extinto por Bolsonaro, com o pessoal transferido para o então “super” Ministério da Economia, de Paulo Guedes – e autoriza a criação e distribuição de cargos comissionados.

Confira a íntegra na Revista Fórum .

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.