Bolsonaro recua de postagem contra urnas ao depor na PF. Com medo, diz que post foi 'sem querer'

247 - Durante seu depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (26), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o vídeo que postou com fake news sobre o sistema eleitoral apenas três dias após os ataques ocorridos em 8 de janeiro foi um 'equívoco'.

"Este vídeo foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava transmitir para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente nesse período, ele estava internado em um hospital em Orlando. [A postagem] foi feita de forma equivocada. Tanto que pouco depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou a postagem", alegou o advogado Paulo Cunha Bueno, que acompanhou Bolsonaro no depoimento.

>>> Bolsonaro deixa sede da PF após duas horas de depoimento sobre o terrorismo de 8 de janeiro

Bolsonaro foi interrogado por cerca de duas horas no inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro e deixou a sede da Polícia Federal em Brasília por volta de 11h20.

Os investigadores acreditam que uma postagem feita por ele em 11 de janeiro o vincula aos atos golpistas, uma vez que o post, que duvidava do sistema eleitoral sem apresentar provas, foi considerado um sinal de que ele poderia ter encorajado a invasão dos prédios dos Três Poderes da República.

