Brasil planeja receber visita de Xi Jinping em novembro, diz Mauro Vieira

'Trabalharemos para que uma série de encontros tenha seu ápice em novembro, com uma visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil', disse o ministro das Relações Exteriores edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta sexta-feira (19), em Brasília (DF), que o presidente da China, Xi Jinping, deve visitar o Brasil em novembro durante os encontros do G20.

"Trabalharemos em conjunto para que essa série de encontros tenha seu ápice em novembro, com uma visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil, no contexto de sua participação na cúpula do G20 do dia 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro", disse Vieira após reunião com o chanceler chinês, Wang Yi.

continua após o anúncio

O titular das Relações Exteriores do Brasil aceitou um convite para uma visita a Pequim "em aproximadamente três meses". O ministro brasileiro também reafirmou o apoio "consistente e inequívoco" do Brasil ao princípio chamado política de "Uma Só China". De acordo com essa doutrina, Taiwan faz parte do território chinês.

Durante a reunião, Wang Yi disse que autoridades do país asiático pretendem unir as obras do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no Brasil com os investimentos internacionais da iniciativa Belt and Road (Cinturão e Rota), conhecida como a nova Rota da Seda.

continua após o anúncio

Em dez anos, os contratos de projetos ligados à nova Rota da Seda somaram US$ 2 trilhões e 147 países ingressaram em projetos ou manifestaram interesse de participar da rota. O PAC, relançado em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estima R$ 1,7 trilhão em investimentos, considerando recursos da União, estatais e setor privado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: