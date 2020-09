Brasília ganha outdoor com trecho do discurso de Lula no 7 de setembro

“Eu sei – vocês sabem – que podemos, de novo, fazer do Brasil o país dos nossos sonhos. E dizer, do fundo do meu coração: estou aqui. Vamos juntos reconstruir o Brasil", disse o ex-presidente na frase que foi reproduzida edit

Revista Fórum - Enquanto ruralistas instalam outdoors de apoio a Jair Bolsonaro pelo Brasil afora, opositores do presidente tentam responder com faixas e outras instalações críticas ao governo. Nesta sexta-feira (18), a oposição foi além e instalou, em Brasília, um outdoor com uma frase do ex-presidente Lula.

“Eu sei – vocês sabem – que podemos, de novo, fazer do Brasil o país dos nossos sonhos. E dizer, do fundo do meu coração: estou aqui. Vamos juntos reconstruir o Brasil”, disse o ex-presidente na frase que foi reproduzida”, diz a frase da estrutura, que acompanha uma foto do petista.

A frase em questão proferida no longo discurso feito por Lula no feriado de 7 de Setembro, em razão do Dia da Independência do Brasil. Na ocasião, o ex-presidente falou sobre inúmeros problemas nacionais, apontou possíveis caminhos para superar a crise econômica, social e sanitária e ainda sinalizou que está no páreo politicamente: “Estou à disposição do povo brasileiro”, disse.

