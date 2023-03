Caixa Econômica emite aviso para quem tem conta poupança

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal publicou um aviso para os usuários de conta poupança no banco público e informou que a numeração das contas foi mudada, para oferecer "mais conforto, conveniência e benefícios". O número antigo tinha como estrutura, por exemplo, a sequência 9999.013.99999999-9 e passou a funcionar da seguinte forma: 9999.1288.999999999-9. A informação foi publicada nesta terça-feira (21) pelo jornal Valor Econômico.

Mesmo com a nova numeração, cartões, senhas de conta, usuário e assinatura eletrônica continuam os mesmos. Novos cartões serão emitidos após o vencimento do atual, a não ser que o usuário peça outra nova via.

Com a mudança de numeração, toda Conta Fácil passará a ser Conta Poupança Fácil. As duas modalidades eram destinadas a movimentações de até R$ 3 mil e a abertura de conta era feita com documento de identidade e CPF, sem necessidade de comprovação de renda. Agora, o dinheiro depositado renderá mensalmente de acordo com o percentual estabelecido pelo Banco Central.

