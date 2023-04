Cappelli volta a culpar o general Augusto Heleno pelo terrorismo de 8 de janeiro

Militar era chefe do GSI quando bolsonaristas depredaram as sedes dos três poderes edit

247 – O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional responsabiliza diretamente o ex-ministro Augusto Heleno pelo terrorismo ocorrido em Brasília no dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas depredaram as sedes dos três poderes. Confira:

O general Heleno "pilotou o carro" por 4 anos e entregou o "veículo" avariado e contaminado para o general G.Dias, que pilotou por apenas 6 dias. No 7° dia o carro pifou. De quem é a culpa? Não é possível falsificar a história. Conspiração não passa recibo. April 24, 2023

As imagens confirmam o que o povo brasileiro já sabe. O Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe. Muitos criminosos já estão presos. Alguns conspiradores também. A Operação Lesa Pátria, da PF, não tem data para acabar. Todos serão identificados. A lei será cumprida. April 24, 2023





