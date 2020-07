Castelo da Lava Jato começa a cair: MP pede que TCU investigue força-tarefa do Paraná por sumiço de equipamento

O Ministério Público Federal junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) solicitou a investigação de "irregularidades na condução da Operação Lava-Jato no Paraná". O procurador Lucas Furtado pede que se apure o desaparecimento de aparelhos de interceptação telefônica adquiridos pela força-tarefa edit

247 - A força-tarefa da Lava Jato do Paraná será investigada por irregularidades no processo de manutenção de equipamentos de escuta. Lucas Furtado, procurador federal, solicitou a apuração do sumiço de aparelhos de interceptação telefônica.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “Furtado cita reportagem da revista eletrônica Conjur (Consultor Jurídico). Ela afirma que a força-tarefa do Paraná adquiriu três sistemas de interceptação conhecidos como Guardiões –e diz que dois deles "sumiram". Parte das gravações colhidas nos sistemas teria sido apagadas.”

A matéria ainda informa que “os procuradores, em nota, classificaram as informações como fake news, negando ter adquirido o sistema Guardião ou qualquer outro equipamento de interceptação. Segundo eles, todos os grampos foram feitos de forma legal e realizados exclusivamente pela Polícia Federal.”

