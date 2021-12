Chefe de gabinete de Bolsonaro compra terreno de R$ 2 milhões no Lago Sul

Célio Faria Júnior disse que, com os trabalhos feitos no governo Bolsonaro, suas responsabilidades aumentaram, assim como seus ganhos edit

247 - Impressiona o aumento patrimonial de Célio Faria Júnior, chefe do gabinete pessoal de Jair Bolsonaro. Junto com sua mulher, a economista Vanessa Lima, eles obtiveram três postos como conselheiros em empresas públicas, o que permite receber valores acima do teto do funcionalismo, fixado em R$ 39 mil mensais. Hoje, a renda mensal dos dois chega a R$ 76 mil.

Até o início do governo, o casal recebia R$ 40 mil mensais. Em março deste ano, o casal adquiriu um terreno no Lago Sul em Brasília no valor de R$ 2,15 milhões.

Faria Júnior disse ao UOL que, com os trabalhos feitos no governo Bolsonaro, suas responsabilidades aumentaram, assim como seus ganhos. "Depois que eu entrei no governo, eu assumi um cargo mais alto, um cargo de natureza especial", disse.

"Sou chefe de gabinete e recebi um [cargo num] conselho de uma empresa que paga um salário um pouco melhor, com mais responsabilidades", disse.

