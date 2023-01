Choque da PM e Exército começam desmonte de acampamento no QG em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - A tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia do Exército conduzem na manhã desta segunda-feira (9) uma operação para desmontar o acampamento de bolsonaristas na frente do QG do Exército em Brasília (DF), atendendo a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os acampamentos começaram a ser desmontados de maneira ordeira. Carros blindados, polícia montada e grande contingente são utilizados para cercar os bolsonaristas.

A decisão de Moraes foi tomada após os ataques terroristas às sedes dos três poderes, no domingo (8).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.