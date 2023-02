Comando do Exército no governo Bolsonaro vetou desocupação de acampamento do Quartel General, diz oficial da PM

Denúncia é do coronel Naime, que se encontra preso por ordem do STF edit

247 - Um oficial da PM do Distrito Federal apontou em depoimento para a Polícia Federal a cúpula do Exército do governo de Jair Bolsonaro (PL) como responsável por impedir a desocupação do acampamento golpista em frente ao quartel-general em Brasília, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Ex-chefe do setor de operações da PM, Jorge Naime narrou em sua oitiva que o DF esteve pronto em diversas ocasiões para retirar os manifestantes do local antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas as tentativas foram frustradas pelo comando do Exército.

Naime está preso desde terça-feira (7) por ordem de Alexandre de Moraes. Ele é investigado também pelo episódio do dia 8 de janeiro.

Foi do QG do Exército que partiram os bolsonaristas que atacaram o prédio da PF em 12 de dezembro e, também, os envolvidos nas depredações contra as sedes dos três Poderes.

De acordo com as investigações em andamento, a manutenção do acampamento foi um dos fatores que facilitaram os ataques golpistas do dia 8.

