Contratado por major da PM, dono de trio elétrico afirma ter sido chamado sete vezes para serviço em acampamento no QG

247 - Durante seu depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos, Rubens Wermem Dornela de Freitas revelou que foi contratado em sete ocasiões para fornecer serviços de sonorização móvel (trio elétrico) no acampamento próximo ao Quartel-General do Exército (QG). Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele afirmou ter sido remunerado pelo major da reserva da Polícia Militar, Cláudio Mendes Santos, que foi preso pela Polícia Federal e apontado como locutor oficial do evento, além de donos de mercados em Brasília e empresários do setor do agronegócio de Mato Grosso.

De acordo com reportagem de O Globo, Freitas, que atua nesse ramo há 25 anos, relatou ter sido contatado por Adauto Lúcio Mesquita no início da montagem do acampamento em 2 de novembro do ano passado. Na ocasião, o proprietário dos mercados o contratou para levar o veículo ao QG do Exército por três dias, recebendo o valor de R$ 30 mil.

Ele também mencionou ter sido contratado pelo major Santos e outras três pessoas para ir ao acampamento nos dias 13 e 15 de novembro, cobrando R$ 22 mil pelos dois dias de serviço, pagos em dinheiro e através de transferências via PIX.

O major Santos foi preso preventivamente pela Polícia Federal em 23 de março, em Riacho Fundo, região administrativa do Distrito Federal. O militar é apontado como suspeito de incitar atos antidemocráticos, gerenciar recursos financeiros utilizados para ações financeiras de golpistas e ensinar táticas de guerrilha a radicais bolsonaristas acampados em frente ao QG. Sua prisão ocorreu no âmbito da 9ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

