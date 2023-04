CPMI dos atos golpistas deve ser instalada na próxima quarta-feira (26), preveem parlamentares

No Senado, são governistas os blocos democracia, com 30 senadores, e resistência democrática, com 28 edit

247 - A expectativa de parlamentares é que a CPI mista dos ataques golpistas seja instalada nesta quarta-feira (26). A CPMI terá 32 integrantes: 16 senadores e 16 deputados. No Senado, são governistas os blocos democracia, com 30 senadores, e resistência democrática, com 28. Compõem a oposição os blocos vanguarda, com 13 senadores, e aliança, com 10. O governo Lula tem a federação de partidos ligados ao PT, com 81 deputados. A oposição tem a maior força no PL, com 99 deputados.

De acordo com o deputado Sanderson (PL-RS), "nós vamos ter que repensar, nós não vamos aceitar". "Nós temos, inclusive, na Câmara, votos suficientes para termos ou o relator ou o presidente", disse. Os relatos foram publicados pelo Jornal Nacional.

O governo apoia a CPMI, mas também quer garantir que os trabalhos da comissão não atrapalhem outras votações do governo, conforme reforçou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"Temos um calendário de votações prioritárias no Congresso Nacional. E que esse calendário, sobretudo os temas econômicos, que é a absoluta prioridade do governo, está mantido e será preservado independente de instalação ou não de CPI", afirmou.

