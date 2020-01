Cúpula da PGR desafia STF e afirma que Glenn pode ser denunciado

Contrariando a determinação do STF, a cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR) entende que não há empecilhos legais para o jornalista Glenn Greenwald se tornar alvo de denúncia do Ministério Público Federal (MPF), mesmo sem ser oficialmente investigado na Operação Spoofing edit

247 - Contrariando a determinação do STF, a cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR) entende que não há empecilhos legais para o jornalista Glenn Greenwald se tornar alvo de denúncia do Ministério Público Federal (MPF), mesmo sem ser oficialmente investigado na Operação Spoofing.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "segundo um integrante da cúpula da PGR, que pediu para não ser identificado, uma denúncia pode, em tese, incluir uma pessoa que não era originalmente alvo da investigação – e, embora possa parecer “caça às bruxas”, um jornalista “pode divulgar tudo, mas não pode fazer qualquer coisa para obter a informação”.

A matéria ainda sublinha que "um outro membro da cúpula da PGR aponta que a legislação permite denunciar alguém que nem é formalmente investigado, “desde que se tenha em mãos” elementos suficientes para embasar a acusação. A opinião é compartilhada por outros membros do MPF, que, mesmo assim, se disseram surpreendidos com a denúncia da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF) contra Glenn. O jornalista é acusado de associação criminosa relacionada à invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da força-tarefa da Lava Jato e do então juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Outras seis pessoas também foram acusadas."