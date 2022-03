Daniel Silveira volta a desafiar STF, chama Moraes de "medíocre" e diz que não vai colocar tornozeleira

No plenário da Casa, Silveira disse que só vai sair de dentro da Câmara quando for pautada a proposta para sustar a ação penal n° 1.044 proposta contra ele edit

247 - Após decisão, nesta terça-feira, 29, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a instalação imediata da tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira (PSL), o deputado bolsonarista voltou a desafiar a Corte.

Em uma entrevista à Jovem Pan concedida no Salão Verde da Câmara dos Deputados, Silveira afirmou que iria "morar" nas dependências do Congresso para descumprir a decisão de Moraes. “Não vão colocar. Aqui dentro eu tenho imunidade”, disse à emissora.

No plenário da Casa, o deputado afirmou que só vai sair de dentro da Câmara quando for pautada a proposta para sustar a ação penal n° 1.044 proposta contra ele e chamou Moraes de “sujeito medíocre”. “No dia 25, na calada da noite, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, um sujeito medíocre, que desonra o STF, adotou medidas protetivas contra este parlamentar. Acontece que monocraticamente e por força própria do Judiciário isso não cabe”, declarou Silveira.

Na sexta-feira, 25, Moraes determinou que o parlamentar voltasse a usar o equipamento após participar de um evento público, descumprindo ordem do Supremo. O deputado esteve em um evento com o presidente do PTB paulista, o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, e proferiu ofensas contra Moraes.

Em fevereiro de 2021, o deputado foi detido após divulgar um vídeo com ameaças aos ministros do STF. Em novembro de 2021, Moraes autorizou a soltura, mas fixou medidas cautelares, como proibição de contato com outros investigados e de acesso às redes sociais.

