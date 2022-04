Defensor do 'Escola sem Partido', Kim Kataguiri é eleito para presidir comissão de Educação na Câmara

Mais recentemente, Kim Kataguiri se envolveu com polêmicas envolvendo o nazismo, após defender no Flow Podcast o direito de legalização de um partido nazista no Brasil edit

247 - O deputado federal Kim Kataguiri ( União Brasil), defensor do projeto Escola Sem Partido — apelidado como “Escola Com Fascismo” por professores — foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 27.

Mais recentemente, Kim se envolveu com polêmicas envolvendo o nazismo, após defender no Flow Podcast o direito de legalização de um partido nazista no Brasil.

Kataguiri recebeu 24 votos favoráveis e nove em branco. O vice da Comissão é o deputado Moses Rodrigues (União Brasil).

"Fui eleito presidente da Comissão da Educação!!! Vamos destravar pautas importantes e fiscalizar centavo por centavo do orçamento da pasta responsável pelo futuro dos nossos jovens! E pra quem fez o que não devia no MEC, FNDE etc, meu recado é claro: Vamos pra cima!", publicou Kim no Twitter.

