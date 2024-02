Depoimento de Bolsonaro: PF também intima Heleno, Valdemar, Braga Netto e outros investigados por golpismo

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal intimou não apenas Jair Bolsonaro, mas também uma lista abrangente de outras autoridades investigadas por golpismo para prestarem depoimento na capital federal, Brasília. Entre os intimados estão Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e diversos ex-ocupantes de cargos de comando no governo anterior.

De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, os convocados incluem Anderson Torres, ex-Ministro da Justiça; Augusto Heleno, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional; Paulo Sérgio Nogueira, ex-Ministro da Defesa; Mário Fernandes, Chefe-substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República; Walter Braga Netto, ex-Ministro Chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente da República; Almir Garnier, comandante da Marinha; e Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres.

O depoimento de Bolsonaro está marcado para a próxima quinta-feira (21), às 14h30, como informou uma fonte da Polícia Federal. Esta intimação é parte das investigações em curso sobre a tentativa de golpe de Estado, que tiveram uma intensificação nas últimas semanas com a deflagração da Operação Tempus Veritatis (hora da verdade).

A defesa do ex-presidente Bolsonaro já indicou que ele permanecerá em silêncio durante o depoimento. O advogado Daniel Tesser, um dos representantes legais do ex-mandatário, comunicou à Reuters que, inicialmente, a equipe de defesa estava considerando solicitar mais prazo para o depoimento. No entanto, decidiram que Bolsonaro permanecerá em silêncio devido à falta de acesso completo ao material da investigação.

