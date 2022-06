Deputado pede convocação de ministro das Relações Exteriores para explicar pedido de Bolsonaro a Biden contra Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) apresentou um requerimento para convocar o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, com o objetivo de esclarecer a notícia de que Jair Bolsonaro (PL) pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para atuar contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) das eleições deste ano. A informação foi publicada nesta segunda-feira (13) pela coluna de Bela Megale.

No pedido, o parlamentar afirmou que, "tendo em vista o risco de problemas nas eleições presidenciais deste ano, esperamos ver o presente requerimento aprovado pelo plenário da comissão, para que seja convocado o ministro das Relações Exteriores, Sr. Carlos Alberto Franco França, a fim de prestar esclarecimentos sobre a referida notícia do pedido de ‘ajuda’ do presidente Jair Bolsonaro ao presidente Biden dos EUA contra Lula das eleições".

Bolsonaro vem sinalizando tentativa de golpe, como críticas ao Poder Judiciário, ao processo eleitoral brasileiro e defesa da atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições.

O governo Biden recebeu este ano um dossiê alertando contra os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. "Seus constantes ataques (de Bolsonaro) às eleições devem levar governos internacionais a apoiar a democracia brasileira", afirmou o relatório entregue aos americanos.

