Deputado tenta enquadrar Felipe Neto na Lei de Segurança Nacional por participação em ato “Antifas”

Revista Fórum - O youtuber, Felipe Neto, avisou em sua conta do Twitter, nesta terça-feira (20), que o deputado bolsonarista José Medeiros (Podemos-MT) entrou com pedido na PGR (Procuradoria Geral da República) para que ele seja investigado por crime contra a Lei de Segurança Nacional, por ter participado de ato denominado “Antifas”, que aconteceu no dia 31 de maio deste ano.

Além de Felipe, estão incluídos na queixa de Medeiros a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), o deputado Glauber Braga (Psol-RJ), além do candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos.

O deputado afirma em sua queixa que o ato, que ocorreu na Avenida Paulista, foi violento. Segundo ele, os Antifas “iniciaram confrontos com os manifestantes pró-governo, agrediram cidadãos, depredaram patrimônio público, entraram em confronto com policiais e os agrediram, protagonizando cenas de barbárie na capital paulista”.

Leia mais na Fórum.