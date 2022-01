Disputa por controle do Orçamento expõe guerra entre Economia e Casa Civil. Guedes está encurralado

Ministro da Casa Civil e líder do Centrão, Ciro Nogueira terá de negociar com parlamentares para resolver disputa em torno do Orçamento edit

Apoie o 247

ICL

247 - A crise envolvendo o Orçamento anual voltou a Brasília. No ano passado, a disputa pelas emendas de relator gerou a crise na aprovação do Orçamento de 2021. Este ano, segundo reportagem do Estado de S.Paulo, o governo enfrenta nova briga política em torno dos acordos feitos na votação da lei orçamentária para a distribuição de mais dinheiro para os redutos eleitorais de deputados e senadores.

De acordo com a reportagem, a crise no governo federal fez Jair Bolsonaro (PL) colocar a palavra final sobre a execução orçamentária para a Casa Civil, controlada pelo líder do Centrão, Ciro Nogueira, do PP, partido de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. A atribuição antes era do Ministério da Economia, de Paulo Guedes, que ficou encurralado.

A Junta de Execução Orçamentária (JEO), que define as diretrizes orçamentárias, constatou que na lei orçamentária aprovada há mais pedidos de recursos para obras e investimentos de indicação política do que aquele acordado. Segundo a área econômica, são R$ 24,9 bilhões, quando o acordado era de R$ 16 bilhões.

PUBLICIDADE

Parte do montante teria sido feito diretamente por ministros do governo que pretendem se candidatar nas eleições deste ano, sendo que nessas negociações regionais o dinheiro pode beneficiar obras de interesse de partidos que vão disputar a eleição contra Bolsonaro.

Ainda, para se adequar os gastos maiores, o relator do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD), teve de tirar recursos áreas que necessariamente vão precisar do dinheiro ao longo do ano, com R$ 3 bilhões para o pagamento da folha de pessoal e R$ 2 bilhões para os sistemas usados pela Receita Federal no trabalho de recolhimento de impostos, fiscalização e controle aduaneiro, informa a reportagem do Estado de S.Paulo.

Como a diferença de cerca de R$ 9 bilhões terá que ser cortada, a disputa em torno do Orçamento aumentou e abriu uma crise de uma parte do Centrão com a ministra-chefe da secretaria de governo, Flavia Arruda (PL), acusada por parlamentares de não cumprir acordos de recursos.

PUBLICIDADE

A reportagem do jornal paulista aponta que, apesar de R$ 9 bilhões ser o valor mínimo do corte de orçamento necessário apontado pela Secretaria de Orçamento Federal, o governo busca reduzir o tamanho do corte. Em ano eleitoral, muitos gastos com obras e programas não podem ser feitos a partir do segundo semestre por causa das restrições eleitorais.

Portanto, diante da situação, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, terá de negociar com o Centrão. Fontes do governo teriam afirmado ao Estado de S.Paulo que adversários do presidente da Câmara, Arthur Lira, foram beneficiados pelos acordos não oficiais. São esses acordos que deverão ser cortados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





Leia também reportagem da agência Reuters sobre o assunto:

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que, na prática, submete as decisões do Ministério da Economia sobre remanejamentos orçamentários e liberações de recursos a uma autorização prévia da Casa Civil da Presidência da República.

PUBLICIDADE

O texto, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, representa uma mudança de regra em relação a anos anteriores, quando as decisões eram delegadas ao ministro da Economia, sem necessidade de aval da Casa Civil.

Na abertura de cada ano, o decreto é editado para delegar ao chefe da Economia a competência para abrir créditos suplementares ou extraordinários, além de remanejar verbas dentro do Orçamento. Neste ano, no entanto, o documento traz um novo dispositivo.

“A prática dos atos de que trata o caput está condicionada à manifestação prévia favorável do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República”, diz o trecho.

O ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, é membro da Junta de Execução Orçamentária do governo, da qual também faz parte o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em nota, o Palácio do Planalto não menciona que as decisões de Guedes dependerão de autorização prévia de Nogueira. O texto afirma que as funções foram delegadas ao ministro da Economia e que “o motivo é dar maior celeridade na efetivação dessas alterações, ao tempo em que libera a Presidência da República para análise de projetos de atos de maior repercussão”.

O Ministério da Economia foi procurado e não respondeu aos questionamentos de imediato.