'É corrupção por todo lado', diz Paulo Pimenta sobre negociata de Michelle Bolsonaro na Caixa

247 - A revelação de que a mulher de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, usou a Caixa para favorecer a concessão de empréstimos a empresas alinhadas ao governo durante a pandemia, como aponta reportagem da revista Crusoé, causou indignação no meio político. “É corrupção por tudo quanto é lado!”, postou o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) no Twitter junto com uma imagem do e-mail interno em que a própria Caixa fala em um acerto entre a primeira-dama e o presidente da instituição financeira,Pedro Guimarães, para facilitar o acesso de empresas amigas aos financiamentos.

Os documentos obtidos pela Crusoé mostram que “os empréstimos foram liberados pela Caixa depois que ela falou com o presidente do banco, Pedro Guimarães, e enviou e-mails com uma lista de indicados. Um privilégio bem distante da maioria dos brasileiros". Ainda segundo a reportagem, o “balcão de negócios” de Michelle foi implantado no primeiro semestre do ano passado, quando a pandemia já afetava os pequenos negócios em todo o país.

Nessa linha, o governo federal lançou um programa emergencial para ajudar o setor que previa o financiamento a juros baixos e em condições facilitadas. “Logo começaram a aparecer queixas de todos os lados – nem todos os que precisavam conseguiam, de fato, acesso ao crédito. Em Brasília, porém, havia um atalho bastante privilegiado, disponível apenas para alguns", destaca a reportagem.

