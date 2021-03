Em nota, Flávio Bolsonaro diz que mansão de R$ 6 mi foi comprada com recursos próprios e financiamento imobiliário

“A casa adquirida pelo senador Flávio Bolsonaro em Brasília foi comprada com recursos próprios, em especial oriundos da venda seu imóvel no Rio de Janeiro. Mais da metade do valor da operação ocorreu por intermédio de financiamento imobiliário”, disse a assesoria do parlamentar por meio de nota edit

247 - Menos de 24 horas após vir à tona de que comprou uma mansão em Brasília por quase R$ 6 milhões, o senador Flávio Bolsonaro ((Republicanos-RJ) afirmou, em nota, que a transação foi feita com “recursos próprios” acrescidos de um financiamento imobiliário.

“A casa adquirida pelo senador Flávio Bolsonaro em Brasília foi comprada com recursos próprios, em especial oriundos da venda seu imóvel no Rio de Janeiro. Mais da metade do valor da operação ocorreu por intermédio de financiamento imobiliário”, diz a nota enviada pela assessoria do parlamentar, segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo.

“Tudo registrado em escritura pública. Qualquer coisa além disso é pura especulação ou desinformação por parte de alguns veículos de comunicação”, completa o texto.

A lista de bens apresentada por Flávio Bolsonaro à Justiça Eleitoral em 2018 apontava que o patrimônio do parlamentar era de R$ 1,74 milhão. Entre eles constava um apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, avaliado em R$ 917 mil.

