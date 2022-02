Em última coletiva no TSE, Barroso diz que militares protegem a democracia

"As Forças Armadas estão aqui [no TSE] para proteger a democracia brasileira, e não para proteger um presidente [Jair Bolsonaro] que quer atacá-la", disse edit

Sputnik - Em sua última coletiva de imprensa antes de deixar o cargo de presidente do TSE, Barroso defende a atuação das Forças Armadas na Corte eleitoral e diz que corporação não está presente para "obter informações" a fim de atacar o tribunal.

Prestes a deixar o cargo, o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, defendeu a participação das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições (CTE), segundo o UOL.

O magistrado afirmou com firmeza que "as Forças Armadas estão aqui [no TSE] para proteger a democracia brasileira, e não para proteger um presidente [Jair Bolsonaro] que quer atacá-la".

"Nós não imaginamos ter alguém aqui para obter informações para nós sermos atacados. Não é para isso que nós montamos a comissão. Eu tenho certeza que o general [Heber Garcia Portella] que integra a comissão também não tem esse propósito. Agora, a política por vezes tem alguns descaminhos", disse Barroso.

O ministro, ao dizer "a política por vezes tem alguns descaminhos", faz referência ao fato de que o presidente, Jair Bolsonaro (PL), alega que uma série de perguntas enviadas ao TSE em dezembro do ano passado pelas Forças Armadas demonstram que a corporação também tem dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

O presidente estaria, então, "confundido" a população, quando disse que as perguntas remetiam a "várias, dezenas de vulnerabilidades" sobre o sistema de votação. Ou seja, fazendo acreditar que as Forças Armadas também questionam o TSE.

Entretanto, o Tribunal disse que os questionamentos não tinham esse teor e sim uma "natureza técnica e com diversos graus de complexidade", conforme noticiado.

"Cabe destacar que foram apenas pedidos de informações, sem qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades", afirmou a Corte eleitoral.

Barroso deixará o cargo de presidente TSE na próxima terça-feira (22). Em seguida, quem ocupará a cadeira será o ministro Edson Fachin tendo como vice-presidente o magistrado Alexandre de Moraes.

