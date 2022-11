Equipes de transição de Bolsonaro e Lula têm primeira reunião no Palácio do Planalto

Do lado de Lula, o grupo será comandado por Alckmin. Do lado do atual governo, o ministro Ciro Nogueira conduzirá os trabalhos edit

Apoie o 247

ICL

247 - As equipes de transição do governo Jair Bolsonaro (PL) e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm nesta quinta-feira (3) sua primeira reunião, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Do lado de Lula, o grupo será comandado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Do lado do atual governo, o ministro Ciro Nogueira (PP-PI), da Casa Civil, conduzirá os trabalhos. Também participarão da reunião a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-ministro Aloizio Mercadante.

A equipe do petista, segundo o jornal O Globo, "contará com partidos que estiveram formalmente com Lula na campanha, além do MDB, que oficialmente ficou neutro, mas teve lideranças engajadas ao lado do petista. O PT convocou as siglas aliadas a indicarem nomes para as coordenações temáticas, o que acelerou as definições".

A equipe completa deve ser finalizada até o começo da próxima semana. Gleisi alertou aos partidos aliados que assumir a coordenação de determinada área na transição não significa ascender ao posto de ministro.

O PDT deve compor a equipe com seu líder na Câmara dos Deputados, Wolney Queiroz (PE). "O presidente da legenda, Carlos Lupi, afirma que há quadros internos que podem ajudar nas áreas de educação, trabalho e previdência", diz a reportagem. Já o PV deve indicar o presidente da legenda, José Luiz Penna, "que espera contribuir com nomes nas áreas de meio ambiente, cultura e desenvolvimento".

"Nomes de economistas como Arminio Fraga e Persio Arida são cotados", diz ainda texto. O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) não deve integrar a equipe, mas vai montar o time que cuidará do tema, "que deve contar com a socióloga Neca Setubal, aliada da também ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP)"

"A principal preocupação neste momento é reunir uma grande equipe técnica para avaliar a realidade fiscal do país e dimensionar o que pode ou não ser feito a partir de 2023", diz o jornal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.