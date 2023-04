Estudante é preso após mensagens sobre massacre na Universidade de Brasília

"Dia 12 masacre [sic] na FAC", escreveu o estudante. Prisão aconteceu no mesmo dia em que o governo federal anunciou ofensiva contra o discurso de ódio na internet e nas escolas edit

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quarta-feira (12) um estudante da Universidade de Brasília (UnB) que teria escrito uma ameaça de massacre na parede de um dos banheiros da instituição na tarde de terça. Câmeras de segurança da instituição identificaram o autor. A ameaça foi escrita em um banheiro masculino da Faculdade de Comunicação (FAC). "Dia 12 masacre [sic] na FAC. Malditos pederastas'', disse. O autor também desenhou uma suástica nazista ao lado do recado.

O estudante deverá prestar contas à Justiça e prestar um processo administrativo disciplinar na universidade. "A Administração Superior está avaliando, ainda, a adoção de medida cautelar, como suspensão preventiva enquanto durar o processo administrativo. Também serão feitas diligências para averiguar a participação de eventuais colaboradores dentro do ambiente universitário", afirma nota da reitoria, segundo relatos publicados pelo jornal O Globo.

A prisão do estudante aconteceu em um contexto de ataques de repercussão nacional em escolas. Na última quarta (5), um homem invadiu uma creche em Blumenau (SC) e matou quatro crianças. Na manhã desta terça (11), um adolescente esfaqueou três colegas em Santa Tereza de Goiás (GO). No final de março, um garoto de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 na escola estadual Thomazia Montoro, na zona oeste da cidade de São Paulo (SP).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta quarta-feira (11) uma ofensiva para aumentar as investigações contra a divulgação de ameaças na internet e massacres em escolas. O ministro Flávio Dino disse que plataformas digitais podem ser proibidas de funcionar no Brasil se não tiverem medidas de combate ao discurso de ódio.

