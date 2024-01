Ex-coordenadora do MST, Kelli Mafort assume secretaria-executiva da Secretaria-Geral da Presidência

Apoie o 247

247 - Kelli Cristine de Oliveira Mafort, ex-coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi nomeada como secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência nesta terça-feira (16), informa o jornal O Globo. A nomeação foi formalizada por meio de publicação no Diário Oficial da União, e Kelli Mafort agora ocupa a função mais importante abaixo do ministro Márcio Macêdo (PT).

Nas redes sociais, Mafort expressou gratidão pelo convite e confiança, dedicando agradecimentos aos movimentos sociais, populares, urbanos, do campo, indígenas, quilombolas, além dos movimentos sindicais e organizações da sociedade civil pelo apoio.

Antes de assumir a posição de secretária-executiva, Kelli Mafort chefiava a Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, vinculada à estrutura da Secretaria-Geral da Presidência. Seu histórico inclui uma longa trajetória como militante do MST, acrescido de uma formação acadêmica, sendo doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e graduada em Pedagogia.

A mudança de cargo ocorreu em decorrência da renúncia de Maria Fernanda Coelho, que ocupava anteriormente o cargo de secretária-executiva. Em nota à imprensa, a pasta esclareceu que a decisão de Coelho foi motivada por "questões pessoais".

