Ex-governador do DF Wanderley Vallim morre aos 85 anos

Governador Ibaneis Rocha decretou luto de três dias. O corpo do político será enterrado no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O ex-governador do Distrito Federal Wanderley Vallim da Silva morreu, neste sábado (9/7), aos 85 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do político será enterrado, neste domingo (10/7), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório está marcado para as 9h na Capela 7.

Vallim atuou como chefe do Executivo local entre 9 de março de 1990 e 1º de janeiro de 1991. Antes de assumir o cargo, ele era vice do ex-governador Joaquim Roriz, que morreu em 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE