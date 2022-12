"Excelente", "cordial" e "educada", diz Haddad após conversa com Guedes

Apoie o 247

ICL

247 - Cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula (PT), Fernando Haddad (PT) se reuniu na manhã desta quinta-feira (8) em Brasília com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes.

O encontro reforça a expectativa de que Haddad assuma a economia no próximo governo.

Após a reunião, Haddad disse a jornalistas que a conversa foi "excelente", "cordial" e "educada".

"Passamos em revista vários assuntos importantes. Em uma reunião de uma hora e meia não é possível esmiuçar todos os assuntos, mas foi uma excelente reunião. Reunião muito boa, muito bem recebido. Definimos uma agenda de trabalho a partir da semana que vem", afirmou.

Ele disse que após a entrega dos relatórios dos grupos de trabalho da transição, será preciso novamente fazer encontros com representantes dos atuais ministérios.

“Uma transação normal, natural. A gente quer que seja a mais suave possível e com os desdobramentos que todos esperamos, que o Brasil cresça mais, gere mais oportunidades”, declarou.

Haddad afirmou que foi ao encontro com Guedes como representante da transição. "O plano geral de voo foi tratado com ele [Guedes] tanto daquilo que ele entende que está pegando ao país, quanto aquilo que pretendemos fazer a partir do ano que vem. Uma conversa muito importante porque você garante que muitos projetos tenham continuidade".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.