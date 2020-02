Flávio Dino se reúne com lideranças do PSB na sede do partido

Governador do Maranhão, do PCdoB, foi recebido em Brasília pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Também estiveram presentes o deputado Alessandro Molon e o ex-governador de São Paulo Márcio França edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), esteve nesta quinta-feira 13 na sede do PSB em Brasília, onde foi recebido por lideranças do partido, além do presidente da sigla, Carlos Siqueira.

Também estiveram presentes o deputado federal Alessandro Molon (RJ), líder da Oposição na Câmara, e o ex-governador de São Paulo Márcio França, pré-candidato à Prefeitura da capital paulista.

