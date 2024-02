Em primeiro voto como ministro do STF, Flávio Dino é a favor do amplo alcance do vínculo entre trabalhadores e apps

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino votou para dar amplo alcance para a decisão sobre o vínculo de emprego entre trabalhadores e aplicativos.

A Justiça do Trabalho nos estados têm reconhecido a relação de trabalho em aplicativos. Por consequência, empresas são obrigadas a arcar com direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - salário, férias, décimo-terceiro, contribuições previdenciárias e ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

continua após o anúncio

Quando os casos chegam ao STF, ministros têm dito que o vínculo não existe. A Corte tem decisões individuais dos magistrados e entendimento da Primeira Turma do tribunal. Agora, o Supremo decide se vai uniformizar e estender às outras instâncias suas orientações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: