Freixo: enquanto Moro balança, País registra recorde de mortes por Covid-19

"Enquanto Moro balança, o Brasil bate o recorde de mortes diárias por coronavírus, foram 407 em 24h. Isso significa 17 óbitos por hora. Enquanto Moro balança, o ministro da Saúde prepara um plano para afrouxar o isolamento no momento mais delicado do país", publicou o deputado do Psol Marcelo Freixo

247 - O deputado federal do Psol Marcelo Freixo publicou em seu Twitter, nesta quinta-feira, 23, uma postagem sobre a situação do Brasil: "enquanto Moro balança, o Brasil bate o recorde de mortes diárias por coronavírus, foram 407 em 24h. Isso significa 17 óbitos por hora. Enquanto Moro balança, o ministro da Saúde prepara um plano para afrouxar o isolamento no momento mais delicado do país".

Enquanto Moro balança, o Brasil bate o recorde de mortes diárias por coronavírus, foram 407 em 24h. Isso significa 17 óbitos por hora. Enquanto Moro balança, o ministro da Saúde prepara um plano para afrouxar o isolamento no momento mais delicado do país. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 23, 2020

O País registrou um novo recorde de mortes por coronavírus nesta quinta-feira, 23. De acordo com o Ministério da Saúde, 407 pessoas morreram da doença nas últimas 24 horas. Anteriormente, o maior número de mortes registradas em todo o País em um único dia era 217 óbitos.

Da mesma forma, o número de infectados nas últimas 24 horas também atingiu seu pico: 3.257 novas confirmações. Com isso, o Brasil tem cerca de 3,3 mil óbitos e 49,5 mil infectados pelo vírus.

Ao mesmo tempo, rumores sobre a possível demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, circulam na imprensa e nas redes sociais.

Procurado há pouco por um ministro da ala militar, que buscava uma conciliação, Moro foi inflexível. "A exoneração é a pedido", reafirmou Moro. O ministro, portanto, não cedeu. Ao menos até agora. (VORTEX) — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) April 23, 2020

