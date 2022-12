Futuro ministro da Defesa, José Múcio acerta datas para sucessão das Forças Armadas

Apoie o 247

247 - Futuro ministro da Defesa, José Múcio esteve na manhã desta segunda-feira (26) com Paulo Sérgio Nogueira, o atual comandante da pasta, para tratar da sucessão no comando das Forças Armadas.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, ficou definido que a primeira troca será na Marinha e deve ocorrer entre quarta (28) e quinta-feira (29) desta semana, quando o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen deve assumir o comando.

No dia 30 o general Júlio Cesar de Arruda vai assumir o Exército. O tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno vai ser oficializado como o responsável pela Aeronáutica no dia 2 de janeiro.

