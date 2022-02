Gilmar Mendes cobra demissão de Sérgio Camargo após declaração criminosa sobre Moïse

Ministro do STF mandou mensagem a governistas cobrando o afastamento do presidente da Fundação Palmares edit

247 – A declaração abjeta de Sergio Camargo , presidente da Fundação Palmares no governo de Jair Bolsonaro, que justificou a morte do imigrante congolês Moïse Kabagambe, a quem chamou de "vagabundo", foi considerada "intolerável" pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Indignado, Gilmar enviou mensagem a líderes governistas cobrando a imediata demissão do personagem que envergonha o Brasil perante o mundo, segundo relata a coluna política do jornal Estado de S. Paulo. Kabagambe, que trabalhava num quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi linchado por milicianos ao cobrar o pagamento de seu salário.

