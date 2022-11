Gleisi defende Bolsa Família fora do teto de forma permanente

Coordenadora do grupo de articulação política da transição de governo, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), reforçou que a decisão será do Congresso edit

Apoie o 247

ICL

247 - Coordenadora do grupo de articulação política da transição de governo, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), defendeu nesta segunda-feira (21) que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos de forma permanente. Ela ressaltou, no entanto, que a decisão dependerá do Congresso. A chamada proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição prevê tirar do teto de gastos todo o valor previsto para o Bolsa Família, que deverá ser de R$ 175 bilhões em 2023.

"Vai depender da questão do Congresso Nacional. O meu entendimento é exatamente que não tenha prazo. Se a gente quer fazer desenvolvimento social, a gente não pode ter soluções momentâneas", afirmou Gleisi no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição de governo, em Brasília (DF).

>>> Aumento de gasto de até R$136 bi em 2023 não representaria expansão fiscal, diz Nelson Barbosa

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem discutindo nos últimos dias, com senadores e deputados federais uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para o pagamento de R$ 600 de Auxílio Brasil (futuro Bolsa Família) a partir de janeiro. O novo governo também quer pagar R$ 150 por criança com menos de 6 anos na família carente.

Membro da equipe de transição, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou ser favorável ao Bolsa Família fora do teto de forma permanente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.