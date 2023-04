Governo identifica militar do GSI que deu água aos terroristas bolsonaristas: major José Eduardo Natale de Paula Pereira

O major do Exército foi filmado fornecendo água mineral aos terroristas que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro edit

247 - Novas imagens da área interna do Palácio do Planalto, registradas em 8 de janeiro, mostram um militar dando água aos terroristas bolsonaristas que invadiram o prédio. Ele foi identificado pelo governo Lula (PT). Trata-se do major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira, que atuava como coordenador de segurança de instalações dos palácios presidenciais e estava trabalhando no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Pereira já havia prestado depoimento como testemunha à Polícia Federal em janeiro, mas deverá ser ouvido novamente devido aos novos vídeos.

As imagens também mostram o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, e sua equipe interagindo com os invasores, dando-lhes água e indicando uma saída de emergência. Após a divulgação das imagens, Dias e o número 2 do GSI, Ricardo José Nigri, pediram demissão de seus cargos. O presidente Lula designou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, como ministro interino do GSI.

