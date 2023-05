Governo Lula nomeia primeira mulher a assumir direção de uma penitenciária federal

Servidora de carreira da Senappen, Amanda Teixeira assume a direção da Penitenciária Federal em Brasília; mulheres representam 31% do primeiro escalão do governo Lula edit

247 - Amanda Teixeira, servidora de carreira da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), foi nomeada, nesta quinta-feira (4) como a primeira mulher a assumir a direção de uma Penitenciária Federal. Com 36 anos de idade e seis anos de experiência na execução penal federal, Amanda assumiu o cargo de diretora da Penitenciária Federal em Brasília (PFBRA). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (3).

Com um currículo extenso na área de segurança penitenciária e experiência em gestão, tanto dentro quanto fora do órgão, Amanda, que é graduada em Ciências Sociais e Segurança Pública, se junta ao time de mulheres ocupando cargos relevantes no governo Lula, onde 31% das pessoas no primeiro escalão são mulheres.

Para Amanda, “o desafio profissional é ainda mais significativo por ter o simbolismo da representação das mulheres”. No cargo, Amanda será responsável por fazer a gestão estratégica da unidade de custódia que abriga presos de perfil específico, como os que apresentam risco aos estados, os que já organizaram rebeliões ou que são líderes de facções criminosas.

