Governo Lula passa pente fino e deve exonerar nomeados por Bolsonaro em estatais

247 - O governo Lula deve exonerar nos próximos dias executivos e assessores especiais nomeados por Jair Bolsonaro em estatais. De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado , do Metrópoles, serão alvo os funcionários lotados em estatais, autarquias e empresas públicas.

A lista inclui Petrobrás, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, EBC entre outras empresas públicas.

Desde o primeiro dia útil da gestão do presidente Lula já foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) 1,2 mil exonerações dos cargos mais altos nos ministérios, os cargos de direção e assessoramento (DAS) 5 e 6, que são os de salários mais altos entre os de livre nomeação.

