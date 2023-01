Governo Lula publica exoneração em massa de assessores da estrutura do Executivo

Apoie o 247

247 - A edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2) traz a exoneração de uma série de assessores da estrutura do Executivo federal.

O governo Lula (PT) exonerou e dispensou assessores da Presidência da República, do Gabinete Pessoal da Presidência da República, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, do Ministério da Defesa, do Ministério da Educação, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério do Turismo.

As exonerações afetam também a Funai (Fundação Nacional do Índio), a direção da Polícia Federal, o Ibama, o Instituto Chico Mendes, a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), entre outros.

A edição do DOU é assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

