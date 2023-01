Ibaneis atribui responsabilidade por segurança no dia 8 à SSP de Anderson Torres

Ibaneis foi afastado do governo do DF por decisão do Supremo Tribunal Federal edit

247 - O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em depoimento prestado nesta sexta-feira (13) à Polícia Federal, responsabilizou a Secretaria de Segurança Pública pela falta de segurança na Esplanada dos Ministérios no último domingo (8). A pasta era comandada pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, aliado de Jair Bolsonaro.

No depoimento, Ibaneis afirmou que a responsabilidade de garantir a segurança dos atos na capital federal era integralmente da SSP. Ele disse ainda não ter sido informado de quaisquer riscos.

O emedebista também disse à PF que determinou a retirada do agora extinto acampamento golpista na frente do QG do Exército no dia 29 de dezembro, mas a força não concordou com a decisão.

Ibaneis foi afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele e Anderson Torres são acusados de omissão quando aconteceram as invasões ao STF, ao Congresso e ao Planalto.

