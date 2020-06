Ibaneis decreta fechamento da Esplanada e proíbe manifestação golpista

Do Metrópoles - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou o fechamento completo da Esplanada dos Ministérios, neste domingo (14/06). A medida é uma resposta ao tom que parte dos manifestantes adotaram no sábado (13/06) durante e depois dos protestos no centro de Brasília.

Em vídeos que circulam em grupos de WhatsApp, manifestantes desafiam e atacam diretamente o governador. “Sabemos que você foi um dos 20 governadores que tentou derrubar o presidente. Mandou a polícia em cima da gente, com truculência. Agora é conosco, vamos mostrar para o senhor com quem o senhor mexeu. Seu agiota, safado. Vamos colocar o senhor no seu devido lugar”, disse um dos manifestantes.

“Enquanto as manifestações foram ordeiras, eu não interferi. Dei todo o apoio, como democrata que sou. Mas não vou aceitar os excessos que ocorreram hoje [sábado]. Bolsonaro é o presidente da República, mas eu sou o governador dessa cidade, e como governador preciso garantir a ordem. Não vou aceitar que pulem ‘corguinho’ no espaço onde a responsabilidade pelo governo é minha”, disse o governador Ibaneis Rocha à coluna Grande Angular.

Continue lendo no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.