Ibaneis Rocha retornará ao governo do DF, decide Moraes

Moraes aponta que os relatórios de análise da Polícia não indicam que Ibaneis estava tentando obstruir as investigações ou destruir evidências no caso das invasões bolsonaristas edit

Apoie o 247

ICL

247 — O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi autorizado a retomar seu cargo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em decisão proferida nesta quarta-feira (15), após ter sido afastado em janeiro.

Ibaneis foi afastado do cargo após as invasões bolsonaristas de 8 de janeiro deste ano, quando os militantes de extrema direita vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. O governador do DF era acusado de omissão diante do caso.

Segundo Moraes, os relatórios de análise da Polícia Judiciária não indicam que Ibaneis estava tentando obstruir as investigações ou destruir evidências. Ele afirmou que, após várias diligências e laudos, o momento atual da investigação não justifica a manutenção da medida, já que não há risco de que o retorno de Ibaneis à função pública comprometa a investigação ou leve à reiteração dos crimes investigados.

“O momento atual da investigação — após a realização de diversas diligências e laudos — não mais revela a adequação e a necessidade da manutenção da medida, pois não se vislumbra, atualmente, risco de que o retorno à função pública do investigado Ibaneis Rocha Barros Júnior possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas”, afirmou Moraes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.