Indígenas carregam caixão e fazem “enterro” de Bolsonaro em frente ao Congresso (vídeos)

Grupo de indígenas que está acampado em Brasília carregou um grande caixão com as propostas que atacam seus direitos e pediram ‘condenação ao genocida’ edit

247, com informações da Mídia Ninja - Um grupo formado por indígenas fez um protesto inusitado em Brasília nesta sexta-feira (27) contra Jair Bolsonaro. Presentes no acampamento Luta pela Vida, em razão do julgamento do marco temporal pelo STF, eles marcharam pela Esplanada dos Ministérios e rumaram ao Congresso Nacional levando um caixão simbólico de Bolsonaro.

O caixão imenso - de dez metros - estampava as propostas que atacam seus direitos e seus territórios. Na porta do Palácio do Planalto, onde fica Bolsonaro, o grupo carregou o caixão e pediu a condenação do político que ocupa a cadeira da presidência. O caixão foi queimado na porta do prédio do Planalto.

'Ecocídio', 'Fora Garimpo', 'Não é só um vírus', 'Condenação ao Genocida' foram algumas das mensagens. Confira alguns vídeos e fotos:

Os povos indígenas estão mais uma vez em marcha pela Esplanada dos Ministérios. Dessa vez eles rumam ao Congresso Nacional para reforçar a luta contra os projetos de lei que ameaçam suas vidas e seus territórios.

🎥 Marina Oliveira/Cimi#PL490não #lutapelavida pic.twitter.com/oPWg7fpdo2 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) August 27, 2021

Na porta do Palácio do Planalto, onde fica Bolsonaro, indígenas carregam um grande caixão que pede a condenação ao genocida que ocupa a cadeira da presidência. #ForaBolsonaro

🎥 Alass Derivas | Deriva Jornalismo pic.twitter.com/tGPAClUaMB — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) August 27, 2021

