Interlocutores de Lewandowski sinalizam saída de Cappelli do Ministério da Justiça: 'pronto para voos mais altos'

247 - O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deve ser anunciado nos próximos dias como novo ministro da Justiça do governo Lula (PT), já que Flávio Dino, atual titular da pasta, assumirá em fevereiro uma cadeira no STF.

Lula e Lewandowski já conversaram sobre a montagem da equipe do ministério. O futuro ministro pediu carta branca para definir com quem trabalhará. O presidente, por sua vez, recomendou que fossem mantidos em seus cargos o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, segundo relata Malu Gaspar, do jornal O Globo.

No entanto, de acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles, "Lewandowski já sinalizou ao Palácio do Planalto que, embora tenha o desempenho de Ricardo Cappelli em alta conta, ele não abre mão de escolher um nome dele para a Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça". Interlocutores de Lewandowski inclusive já teriam feito chegar a Cappelli o recado de que ele está pronto para "voos mais altos" do que ser o número dois da pasta. Já em relação a outros secretários do Ministério da Justiça, Lewandowski estaria disposto a avaliar sua permanência.

