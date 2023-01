Interventor na Segurança do DF, Cappelli entrega a Moraes relatório sobre os atos terroristas de bolsonaristas

Apoie o 247

247 - Interventor nomeado pelo presidente Lula (PT) para assumir a área de Segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli entrega nesta quarta-feira (25) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes um relatório sobre os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último dia 8.

De acordo com Bela Megale, do jornal O Globo, "o documento trará imagens aéreas mostrando que o número de policiais militares nas ruas era insuficiente para conter as invasões e depredações dos prédios dos Três Poderes, naquele 8 de janeiro" e "além disso, o relatório vai apontar que o principal problema não foi falta de informações de inteligência, já que um alerta chegou a ser emitido por uma subsecretaria ligada à pasta de Justiça e Segurança Pública do DF".

O relatório mostrará que o fator decisivo para o desenrolar dos ataques foi a falta de ação efetiva - como maior efetivo policial nas ruas - para conter os bolsonaristas.

