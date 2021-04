Jair Renan ganhou móveis de empresa que mantém contratos com governo Bolsonaro

A empresa Flexi Base, apresentada pelo filho do presidente como uma de suas "parceiras", recebeu R$ 678 mil do governo federal edit

Revista Fórum - O escritório de Jair Renan Bolsonaro, o filho “04 do presidente”, que funciona em um camarote do estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebeu gratuitamente móveis de uma empresa que mantém contratos com o governo federal. A informação é da revista CrusoÉ.

Parte da mobília da empresa de Jair Renan foi fornecida pela Flexi Base, empresa que já recebeu R$ 678 mil do governo federal para fornecimento de mobília de escritório. O filho do presidente apresenta a marca como uma de suas “parceiras”.

O nome da Flexi Base chega a ser citado em vídeo de agradecimentos especiais produzido pela empresa de Jair Renan, divulgado no perfil oficial do escritório nas redes sociais. “Os verdadeiros amigos que fizeram a mágica acontecer e estão juntos desde sempre! #obrigado”, diz a publicação.

