Janja ajudou o governo a conter os atos golpistas no 8 de janeiro

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, teve papel fundamental para ajudar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a colocar em prática medidas para conter os atos golpistas. O petista deu os relatos em uma entrevista ao documentário "8/1: A Democracia Resiste", da GloboNews.

De acordo com o chefe de Estado, Janja foi quem primeiro fez o alerta sobre os riscos de se decretar uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Na argumentação, a socióloga defendeu que a lei poderia abrir espaço no poder para uma ruptura institucional.

"Foi a Janja que me avisou: 'não aceita GLO porque GLO é tudo o que eles querem, é tomar conta do governo'. Se eu dou autoridade para eles [militares], eu tinha entregado o poder para eles", complementou. "Disse que não ia ter GLO".

A GLO está prevista no artigo 142 da Constituição Federal e concede às Forças Armadas a atribuição de poder de polícia.

